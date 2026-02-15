Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edib
Elm və təhsil
- 15 fevral, 2026
- 15:21
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanı keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, imtahan iki binada təşkil olunub və ümumilikdə 542 bakalavr iştirak edib.
İmtahan prosesinə nəzarətin səmərəli təşkili məqsədilə 6 imtahan rəhbəri və 56 nəzarətçi-müəllim ayrılıb.
Qeyd edək ki, imtahan saat 11:00-da başlayıb.
