    В Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 15:44
    В Новом дворце в Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

    Как сообщает балканское бюро Report, в честь главы государства у входа был выстроен почетный караул.

    Президент Сербии Александар Вучич встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

    Президенты обошли строй почетного караула.

    Члены сербской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана – президенту Александару Вучичу.

