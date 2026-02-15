В Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 15:44
В Новом дворце в Белграде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает балканское бюро Report, в честь главы государства у входа был выстроен почетный караул.
Президент Сербии Александар Вучич встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены сербской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана – президенту Александару Вучичу.
