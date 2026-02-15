İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 15:40
    Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    İlham Əliyev

    Serbiya Sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, dövlət başçısının şərəfinə sarayın qarşısında fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Daha sonra hər iki ölkənin Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidentinə raport verib. Dövlət başçıları fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçiblər. Prezident İlham Əliyev fəxri qarovul dəstəsini salamlayıb.

    Serbiya nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri isə Aleksandar Vuçiçə təqdim edilib.

    В Сербии состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана
    Official welcoming ceremony held for Azerbaijani President in Serbia

    

    

    
    

