    Началась встреча между президентами Азербайджана и Сербии в формате один на один

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 16:01
    В Новом дворце в Белграде началась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его сербским коллегой Александаром Вучичем в формате один на один.

    Об этом сообщает балканское бюро Report.

    Ильхам Алиев Александр Вучич двусторонняя встреча визит в Сербию
    İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb
    Bilateral meeting between Ilham Aliyev and Aleksandar Vučić starts
