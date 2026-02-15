İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 15:58
    İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb

    Serbiya Sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb.

    Bu barədə "Report"un Balkan bürosu xəbər verir.

    Началась встреча между президентами Азербайджана и Сербии в формате один на один
    Bilateral meeting between Ilham Aliyev and Aleksandar Vučić starts

