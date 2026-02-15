İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 15:58
Serbiya Sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb.
Bu barədə "Report"un Balkan bürosu xəbər verir.
Son xəbərlər
16:05
Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edibXarici siyasət
15:58
İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıbXarici siyasət
15:57
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqSağlamlıq
15:44
Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutubFərdi
15:40
Video
Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
15:34
WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıbXarici siyasət
15:23
Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:21
Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edibElm və təhsil
15:16