Saşa İliç: "Araz-Naxçıvan"la oyunda bəxtsizliklə üzləşdik"
Futbol
- 15 fevral, 2026
- 21:10
"Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının XX turunda, "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşmada bəxtsizliklə üzləşib.
"Report" xəbər verir ki, bunu matçdan sonra mətbuat konfransında "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç deyib.
Serbiyalı mütəxəssis səfərdə rəqibə 0:1 hesabı ilə uduzduqları oyunu dəyərləndirib:
"Hesab edirəm ki, bu gün məğlub olmamalıydıq. Penaltidən buraxdığımız bir qol oyunun nəticəsini müəyyənləşdirdi. Futbolda belə şeylər olur. Bərabər səviyyəli oyun göstərsək də, sonda bəxtsizliklə üzləşdik. Qarşıda bizi asan matçların gözlədiyini də deməzdim. Düşünürəm ki, növbəti turlarda da ciddi rəqiblərlə qarşılaşacağıq".
Son xəbərlər
21:47
Foto
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 finalın ikinci partiyaları oynanılıbFərdi
21:38
Foto
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Seneqalın hökumət üzvləri və mətbuat nümayəndələri ilə görüşübXarici siyasət
21:19
Video
Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
21:10
Saşa İliç: "Araz-Naxçıvan"la oyunda bəxtsizliklə üzləşdik"Futbol
20:52
Video
Vuçiçin adından verilən şam yeməyində hərbi orkestr Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edibXarici siyasət
20:43
Vuçiç: Yaxın zamanlarda Belqrad və Bakı arasında birbaşa uçuşları açacağıqXarici siyasət
20:39
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sumqayıt" kimi komandalarla matçda qələbə qazanmaq çox önəmlidir"Futbol
20:35
Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidirXarici siyasət
20:27