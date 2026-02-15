İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Saşa İliç: "Araz-Naxçıvan"la oyunda bəxtsizliklə üzləşdik"

    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 21:10
    Saşa İliç: Araz-Naxçıvanla oyunda bəxtsizliklə üzləşdik

    "Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının XX turunda, "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşmada bəxtsizliklə üzləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu matçdan sonra mətbuat konfransında "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç deyib.

    Serbiyalı mütəxəssis səfərdə rəqibə 0:1 hesabı ilə uduzduqları oyunu dəyərləndirib:

    "Hesab edirəm ki, bu gün məğlub olmamalıydıq. Penaltidən buraxdığımız bir qol oyunun nəticəsini müəyyənləşdirdi. Futbolda belə şeylər olur. Bərabər səviyyəli oyun göstərsək də, sonda bəxtsizliklə üzləşdik. Qarşıda bizi asan matçların gözlədiyini də deməzdim. Düşünürəm ki, növbəti turlarda da ciddi rəqiblərlə qarşılaşacağıq".

