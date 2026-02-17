İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Zelenski: Rusiyadan iki min ukraynalı uşaq geri qaytarılıb

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 21:20
    Zelenski: Rusiyadan iki min ukraynalı uşaq geri qaytarılıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, "Bring Kids Back UA" təşəbbüsü çərçivəsində Rusiyadan ümumilikdə 2 min ukraynalı uşağı geri qaytarmaq mümkün olub.

    "Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə öz "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.

    "Bu uşaqların hər birinin geri qaytarılması insanlarımızın, ictimai təşkilatların və beynəlxalq tərəfdaşların gündəlik işi sayəsində mümkün olub. Biz uşaqlarımızın, ölkəmizin və bütün dünyanın gələcəyi uğrunda bu mübarizəyə qoşulan hər kəsə minnətdarıq", - Ukrayna lideri yazıb.

    Volodimir Zelenski Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Украина вернула 2 тысячи детей из России

    Son xəbərlər

    21:20

    Zelenski: Rusiyadan iki min ukraynalı uşaq geri qaytarılıb

    Digər ölkələr
    21:06
    Foto

    UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl" Bakıda son məşqinə çıxıb

    Futbol
    20:53
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib

    Fərdi
    20:47

    "Nyukasl"ın futbolçusu: "Qarabağ" qeyri-adi komandadır"

    Futbol
    20:37
    Foto

    Bakı ilə Dakar arasında əlaqələrin aktivləşdirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:35

    Azərbaycan Rumıniyaya neft ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    20:33

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"ı yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    20:27

    Avropa ölkələri Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqlarına qoşulacaq

    Digər ölkələr
    20:09

    İran XİN: Layihə mətnlərinin mübadiləsindən sonra danışıqların 3-cü raundu keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti