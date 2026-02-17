Zelenski: Rusiyadan iki min ukraynalı uşaq geri qaytarılıb
Digər ölkələr
- 17 fevral, 2026
- 21:20
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, "Bring Kids Back UA" təşəbbüsü çərçivəsində Rusiyadan ümumilikdə 2 min ukraynalı uşağı geri qaytarmaq mümkün olub.
"Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə öz "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.
"Bu uşaqların hər birinin geri qaytarılması insanlarımızın, ictimai təşkilatların və beynəlxalq tərəfdaşların gündəlik işi sayəsində mümkün olub. Biz uşaqlarımızın, ölkəmizin və bütün dünyanın gələcəyi uğrunda bu mübarizəyə qoşulan hər kəsə minnətdarıq", - Ukrayna lideri yazıb.
