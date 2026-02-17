Зеленский: Украина вернула 2 тысячи детей из России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть из России в общей сложности 2 тысячи украинских детей.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Возвращение каждого из этих детей стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира", - написал украинский лидер.