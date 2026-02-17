Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Зеленский: Украина вернула 2 тысячи детей из России

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 21:16
    Зеленский: Украина вернула 2 тысячи детей из России

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть из России в общей сложности 2 тысячи украинских детей.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

    "Возвращение каждого из этих детей стало возможным благодаря ежедневной работе наших людей, общественных организаций и международных партнеров. Мы благодарны каждому, кто присоединился к этой борьбе за будущее наших детей, нашей страны и всего свободного мира", - написал украинский лидер.

