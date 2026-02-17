AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 22:01
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XX turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, ümumilikdə 5 matçda qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Mütəxəssis referi Rauf Cabarovun "Qəbələ" - "Sabah" görüşündə mübahisəli penalti epizodu ilə bağlı doğru qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib.
