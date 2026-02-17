İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 22:01
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Qəbələ - Sabah oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XX turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, ümumilikdə 5 matçda qeydə alınan epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    Mütəxəssis referi Rauf Cabarovun "Qəbələ" - "Sabah" görüşündə mübahisəli penalti epizodu ilə bağlı doğru qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib.

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    Rəhim Həsənov referi Rauf Cabarov Futbol

    Son xəbərlər

    22:57

    NZS qəsəbəsində fevralın 20-dək su olmayacaq

    İnfrastruktur
    22:43

    ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqları fevralın 18-də davam etdirmək barədə razılığa gəlib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:38

    Tramp Kubaya üzən gəmilərin saxlanılmasına verilən icazənin müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə naziri həbs edilib

    Digər ölkələr
    22:09

    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq

    Region
    22:01
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    21:58

    Rusiyada hərbi polis binasında baş verən partlayışda üç nəfər həlak olub

    Region
    21:52

    ABŞ narkotacirlərə aid gəmilərə zərbə endirib, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:44

    BMT Baş katibi Cenevrədə keçirilən üçtərəfli danışıqları yüksək qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti