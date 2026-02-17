Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib
Fərdi
- 17 fevral, 2026
- 20:53
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, yarımfinalda rəmzi ilk gedişi Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Yaqub Hüseynov edib.
Şəhriyar Məmmədyarov-Aydın Süleymanlı və Məhəmməd Muradlı-Read Səmədov partiyalarında bərabərlik qeydə alınıb.
Qadınların yarışında Ülviyyə Fətəliyeva Gülnar Məmmədovanı məğlub edib. Digər partiyada Ayan Allahverdiyeva iki dəfə qayda pozuntusuna yol verdiyinə görə Türkan Məmmədyarova qalib elan edilib.
Sabah Azərbaycan çempionatında cavab oyunları keçiriləcək.
Son xəbərlər
21:20
Zelenski: Rusiyadan iki min ukraynalı uşaq geri qaytarılıbDigər ölkələr
21:06
Foto
UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl" Bakıda son məşqinə çıxıbFutbol
20:53
Foto
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilibFərdi
20:47
"Nyukasl"ın futbolçusu: "Qarabağ" qeyri-adi komandadır"Futbol
20:37
Foto
Bakı ilə Dakar arasında əlaqələrin aktivləşdirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:35
Azərbaycan Rumıniyaya neft ixracını 7 %-ə yaxın artırıbEnergetika
20:33
"Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"ı yaxşı təhlil etmişik"Futbol
20:27
Avropa ölkələri Cenevrədə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqlarına qoşulacaqDigər ölkələr
20:09