    Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və taxıl göndəriləcək

    • 06 may, 2026
    • 09:35
    Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və taxıl göndəriləcək

    Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, söhbət 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıldan gedir.

    Vaqonların saat 11:00-da Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl mayın 4-də 10 vaqondan ibarət, çəkisi 678 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb.

    Транзитом через Азербайджан в Армению отправится очередная партия удобрений и зерна
    Another batch of fertilizer, grain to be delivered to Armenia via Azerbaijan

