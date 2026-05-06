Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və taxıl göndəriləcək
- 06 may, 2026
- 09:35
Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, söhbət 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıldan gedir.
Vaqonların saat 11:00-da Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl mayın 4-də 10 vaqondan ibarət, çəkisi 678 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb.
