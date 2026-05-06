    Транзитом через Азербайджан в Армению отправится очередная партия удобрений и зерна

    06 мая, 2026
    Сегодня транзитом через Азербайджан в Армению отправится очередная партия удобрений и зерна.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    Уточняется, что речь идет о 4 вагонах с удобрениями и 4 вагонах зерна.

    Отправка вагонов со станции "Балаждары" была запланирована на 11:00.

    Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, около 2 тыс. тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

    Также продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

    Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana gübrə və taxıl göndəriləcək
    Another batch of fertilizer, grain to be delivered to Armenia via Azerbaijan

