Транзитом через Азербайджан в Армению отправится очередная партия удобрений и зерна
Бизнес
- 06 мая, 2026
- 09:43
Сегодня транзитом через Азербайджан в Армению отправится очередная партия удобрений и зерна.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Уточняется, что речь идет о 4 вагонах с удобрениями и 4 вагонах зерна.
Отправка вагонов со станции "Балаждары" была запланирована на 11:00.
Отметим, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, около 2 тыс. тонн удобрений и 68 тонн гречихи.
Также продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.
