İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Qarabağa səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 06 may, 2026
    • 11:13
    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Qarabağa səfər edəcək

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casir Azərbaycana səfəri çərçivəsində Qarabağa gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mayın 6-da Məhəmməd Əl-Casirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbulu zamanı məlumat verilib.

    Görüşdə qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirib.

    İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qarabağ
    Президент группы Исламского банка развития посетит Карабах
    IsDB chief to visit Karabakh during Azerbaijan trip

    Son xəbərlər

    16:06

    "Bakı Fond Birjası"nın yenilənmiş Listinq Qaydaları qüvvəyə minib

    Maliyyə
    16:05

    Maqsud Adıgözəlov: "Azərbaycan Basketbol Liqasında zirvədəki yerimizi qoruduğumuz üçün sevincliyik"

    Komanda
    16:03
    Foto

    Azərbaycanda qaz yanacağı ilə işləyən qurğuların təhlükəsizliyinə dair yeni Texniki Reqlament təsdiq edilib

    Energetika
    16:02

    Tramp Hörmüz boğazının açılması şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:00
    Foto

    Xocavənd şəhəri və Qırmızı Bazar qəsəbə sakinləri sosial müdafiə tədbirləri ilə maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    15:48
    Foto

    Heydər Əliyev və mədəni dəyərlər mövzusunda konfrans keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    Azərbaycanda bir sıra elektron reyestrlə bağlı informasiya sisteminin əsasnaməsi təsdiqlənib

    İKT
    15:44

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    Maliyyə
    15:44

    "Sumqayıt" klub prezidenti və baş məşqçiyə görə cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti