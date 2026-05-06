İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Qarabağa səfər edəcək
Xarici siyasət
- 06 may, 2026
- 11:13
İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casir Azərbaycana səfəri çərçivəsində Qarabağa gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mayın 6-da Məhəmməd Əl-Casirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbulu zamanı məlumat verilib.
Görüşdə qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirib.
