    Президент группы Исламского банка развития посетит Карабах

    Внешняя политика
    06 мая, 2026
    12:00
    Президент группы Исламского банка развития Мухаммад Аль-Джассер в рамках визита в Азербайджан посетит Карабах.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером.

    На встрече гость сообщил, что ознакомится со Свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах.

    Ильхам Алиев Мухаммад Аль-Джассер Исламский банк развития Карабах
    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Qarabağa səfər edəcək
    IsDB chief to visit Karabakh during Azerbaijan trip

