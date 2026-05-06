Президент группы Исламского банка развития посетит Карабах

Президент группы Исламского банка развития Мухаммад Аль-Джассер в рамках визита в Азербайджан посетит Карабах.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером.

На встрече гость сообщил, что ознакомится со Свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах.