AMB iqtisadi artım və neft-qaz qiymətlərinə dair proqnozlarını yeniləyib
- 06 may, 2026
- 11:12
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artımın 1,1 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 3,2 % olacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Gələn il üçün isə müvafiq olaraq 3,2 % və 4,7 % artım proqnozlaşdırılır", - deyə o qeyd edib.
Xatırladaq ki, AMB bundan əvvəl fevralda 2026-cı ildə ölkədə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 2,4 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektorunda 4 %, 2027-ci ildə isə müvafiq olaraq 2,9 % və 4,3 % artacağını proqnozlaşdırmışdı.
Bundan başqa, T.Kazımov deyib ki, AMB bu il dünya bazarında neftin 1 barelinin orta qiymətinin 84,5 ABŞ dolları, təbii qazın 1 000 kubmetrinin orta qiymətinin isə 324 ABŞ dolları olacağını gözləyir: "Gələn il üçün isə proqnozlarımız 78 ABŞ dolları və 290 ABŞ dollarıdır".
Xatırladaq ki, AMB fevralda 2026-cı ildə sözügedən qiymətlərin müvafiq olaraq 65 ABŞ dolları və 269 ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə müvafiq olaraq 65 ABŞ dolları və 254 ABŞ dolları olacağını proqnozlaşdırmışdı.