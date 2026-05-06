    Финансы
    • 06 мая, 2026
    • 11:23
    Талех Кязымов: ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,1% в 2026 году

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует экономический рост в стране в 2026 году на уровне 1,1%, в том числе по ненефтегазовому сектору - 3,2 %.

    Как передает "Report", об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

    На 2027 год регулятор прогнозирует рост на уровне 3,2% и 4,7% соответственно.

    Ранее, в феврале, ЦБА прогнозировал рост ВВП в 2026 году на 2,4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - на 4%, а в 2027 году - на 2,9% и 4,3% соответственно.

    Кязымов также сообщил, что ЦБА ожидает среднюю цену нефти на мировом рынке в текущем году на уровне $84,5 за баррель, природного газа - $324 за 1 тыс. кубометров.

    "На следующий год наши прогнозы составят $78 и $290 соответственно", - добавил председатель ЦБА.

    Отметим, что в феврале Центральный банк Азербайджана прогнозировал среднюю цену на нефть в 2026 году на уровне $65 за баррель, газа - $269 за 1 тыс. кубометров, а в 2027 году - $65 и $254 соответственно.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Экономика Азербайджана прогноз роста ВВП
    AMB iqtisadi artım və neft-qaz qiymətlərinə dair proqnozlarını yeniləyib
    Central Bank of Azerbaijan updates economic growth, oil and gas forecasts

