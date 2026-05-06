    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard dollara çatıb

    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 11:21
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard dollara çatıb

    Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard ABŞ dolları və yaxud 3,4 % artaraq 88 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu ehtiyatlar 38 aylıq idxala kifayət edir, geniş manat kütləsini (M2 aqreqatı) 3,7 dəfə üstələyir", - deyə o qeyd edib.

    Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $88 млрд
    Taleh Kazimov: Azerbaijan's strategic foreign exchange reserves estimated at $88 billion

