Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $88 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-апреле увеличились на $2,9 млрд (на 3,4%) и составляют $88 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.

"Валютные резервы достаточны для покрытия импорта товаров в течение 38 месяцев. В целом, резервы превышают размер манатной денежной массы (M2) в 3,7 раза", - отметил он.