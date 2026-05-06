Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $88 млрд

    Финансы
    • 06 мая, 2026
    • 11:30
    Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $88 млрд

    Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-апреле увеличились на $2,9 млрд (на 3,4%) и составляют $88 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.

    "Валютные резервы достаточны для покрытия импорта товаров в течение 38 месяцев. В целом, резервы превышают размер манатной денежной массы (M2) в 3,7 раза", - отметил он.

    Талех Кязымов Стратегические валютные резервы
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard dollara çatıb
    Taleh Kazimov: Azerbaijan's strategic foreign exchange reserves estimated at $88 billion

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия деблокады Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей