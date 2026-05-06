Талех Кязымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $88 млрд
Финансы
- 06 мая, 2026
- 11:30
Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-апреле увеличились на $2,9 млрд (на 3,4%) и составляют $88 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на пресс-конференции в среду.
"Валютные резервы достаточны для покрытия импорта товаров в течение 38 месяцев. В целом, резервы превышают размер манатной денежной массы (M2) в 3,7 раза", - отметил он.
