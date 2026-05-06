    "Aston Villa" Ferran Torresin transferi üzərində işləyir

    Futbol
    • 06 may, 2026
    • 15:20
    Aston Villa Ferran Torresin transferi üzərində işləyir

    İngiltərənin "Aston Villa" klubu İspaniya təmsilçisi "Barselona"da çıxış edən Ferran Torresi heyətinə qatmaqda maraqlıdır.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa komandası 26 yaşlı hücumçu üçün 65 milyon avroluq təklif hazırlayıb.

    İspaniya klubunun rəhbərliyinin buna razı olacağı gözlənilir. Kataloniyalılar planlarına daxil olmadığı üçün onunla müqavilənin müddətini uzatmaq istəməyib.

    Xatırladaq ki, Ferran Torresin hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm 46 matçda 20 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

