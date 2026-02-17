UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl" Bakıda son məşqinə çıxıb
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 21:06
İngiltərənin "Nyukasl" klubu Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu öncəsi son məşqinə çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media nümayəndələri üçün açıq olub.
Məşqdə futbolçular ötürmələr, taktiki hərəkətlər və sürət-tempo məşqləri üzərində çalışıblar.
Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.
