    Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" провел предматчевую тренировку в Баку

    Футбол
    • 17 февраля, 2026
    • 21:26
    Лига чемпионов УЕФА: Ньюкасл провел предматчевую тренировку в Баку

    Английский "Ньюкасл" провел заключительную тренировку в Баку перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против агдамского "Карабаха".

    Как сообщает Report, первые 15 минут тренировочного процесса, проходившего на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, прошли в открытой для журналистов форме.

    На тренировке футболисты проработали передачи, тактические перестановки и выполнили упражнения на скорость.

    Отметим, что матч пройдет завтра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45. Ответная встреча в Англии начнется в полночь 25 февраля по бакинскому времени.

    ФК "Ньюкасл" открытая тренировка футбол
    Фото
    UEFA Çempionlar Liqası: "Nyukasl" Bakıda son məşqinə çıxıb
