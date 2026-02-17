Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" провел предматчевую тренировку в Баку
- 17 февраля, 2026
- 21:26
Английский "Ньюкасл" провел заключительную тренировку в Баку перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против агдамского "Карабаха".
Как сообщает Report, первые 15 минут тренировочного процесса, проходившего на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, прошли в открытой для журналистов форме.
На тренировке футболисты проработали передачи, тактические перестановки и выполнили упражнения на скорость.
Отметим, что матч пройдет завтра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45. Ответная встреча в Англии начнется в полночь 25 февраля по бакинскому времени.
