İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rusiyada hərbi polis binasında baş verən partlayışda üç nəfər həlak olub

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 21:58
    Rusiyada hərbi polis binasında baş verən partlayışda üç nəfər həlak olub

    Rusiyanın Leninqrad vilayətinin Sertolovo şəhərində hərbi polis binasında baş verən partlayış nəticəsində üç nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Aleksandr Drozdenko öz "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.

    "Sertolovodakı hərbi hissədə inzibati binanın uçqunları təmizlənərkən üç nəfərin cəsədi aşkar edilib", - deyə o yazıb.

    Qubernator qeyd edib ki, hadisə yerində xüsusi texnika işləyir, istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Xatırladaq ki, partlayış fevralın 17-si günorta saatlarında hərbi hissənin ərazisindəki hərbi polis binasının üçüncü mərtəbəsində baş verib. Partlayış dalğasının təsirindən tikilinin ikinci və üçüncü mərtəbələri, həmçinin dam örtüyü qismən uçub. Dağıntılar altında daha dörd nəfərin qala biləcəyi ehtimal edilir.

    Rusiya hərbi polis partlayış
    При взрыве в здании военной полиции в РФ погибли три человека

    Son xəbərlər

    22:57

    NZS qəsəbəsində fevralın 20-dək su olmayacaq

    İnfrastruktur
    22:43

    ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqları fevralın 18-də davam etdirmək barədə razılığa gəlib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:38

    Tramp Kubaya üzən gəmilərin saxlanılmasına verilən icazənin müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə naziri həbs edilib

    Digər ölkələr
    22:09

    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq

    Region
    22:01
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    21:58

    Rusiyada hərbi polis binasında baş verən partlayışda üç nəfər həlak olub

    Region
    21:52

    ABŞ narkotacirlərə aid gəmilərə zərbə endirib, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:44

    BMT Baş katibi Cenevrədə keçirilən üçtərəfli danışıqları yüksək qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti