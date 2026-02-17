Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olub
Region
- 17 fevral, 2026
- 16:34
Leninqrad vilayətindəki binada (Sankt-Peterburq yaxınlığında - red.) partlayış baş verib, tavanlar qismən çöküb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə REN TV xəbər verib.
İlkin məlumata görə, söhbət Sertolovoda yerləşən hərbi komendantlıqdan gedir.
"Baza" telegram-kanalının məlumatına görə, iki nəfər həlak olub, təxminən 3-4 nəfərin binanın üçüncü mərtəbəsində partlayışdan sonra dağıntılar altında qala bilər.
Son xəbərlər
16:50
Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq kredit mexanizmini işə salmağı planlaşdırırDigər ölkələr
16:43
Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb - YENİLƏNİBRegion
16:42
Rəy
Vardanyan cəzasına çatdı: Azərbaycan məhkəməsi sülhə qarşı çıxanlara dərs keçdi - ŞƏRHAnalitika
16:36
Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşibFutbol
16:34
Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olubRegion
16:29
Azərbaycan və İsrail təmiz enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibEnergetika
16:24
Foto
Kino Agentliyi ilə Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi arasında memorandum imzalanıbMədəniyyət siyasəti
16:20
Özbəkistanda "Arşın mal alan" tamaşası təqdim olunacaqMədəniyyət siyasəti
16:19