Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 16:27
Взрыв произошел в здании в Ленобласти (недалеко от Санкт-Петербурга - ред.), частично обрушились перекрытия.
Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Предварительно, речь идет о военной комендатуре в Сертолово.
По данным telegram-канала Baza, два человека погибли, примерно 3-4 человека могут находиться под завалами после взрыва на третьем этаже здания. Частично обрушились второй и третий этажи и чердачное перекрытие. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.
На месте работают экстренные службы.
