Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 16:27
    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    Взрыв произошел в здании в Ленобласти (недалеко от Санкт-Петербурга - ред.), частично обрушились перекрытия.

    Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

    Предварительно, речь идет о военной комендатуре в Сертолово.

    По данным telegram-канала Baza, два человека погибли, примерно 3-4 человека могут находиться под завалами после взрыва на третьем этаже здания. Частично обрушились второй и третий этажи и чердачное перекрытие. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

    На месте работают экстренные службы.

    военная комендатура Россия взрыв
    Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olub
    Ты - Король

    Последние новости

    16:38

    Счетная палата: В Азербайджане есть проблемы с применением бюджетирования, ориентированного на результат

    Финансы
    16:32

    Ташкент и Лондон согласовали подготовку совместной "дорожной карты" по развитию сотрудничества

    В регионе
    16:29

    В Азербайджане в январе выдано около 49 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Финансы
    16:27

    Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

    В регионе
    16:24

    Домбровскис: Евросоюз планирует запустить кредитный механизм на €90 млрд для Украины в апреле

    Другие страны
    16:09

    В Нукусе пройдет совместная постановка "Аршин мал алан"

    Kультурная политика
    16:09

    ЦБА выдал AFB Bank обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    16:05
    Фото

    Азербайджан обсудил c МВФ перспективы сотрудничества

    Финансы
    16:04
    Фото

    В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа 20-й группы

    Медиа
    Лента новостей