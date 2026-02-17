Недалеко от Санкт-Петербурга в здании военной комендатуры произошел взрыв

Взрыв произошел в здании в Ленобласти (недалеко от Санкт-Петербурга - ред.), частично обрушились перекрытия.

Как передает Report, об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Предварительно, речь идет о военной комендатуре в Сертолово.

По данным telegram-канала Baza, два человека погибли, примерно 3-4 человека могут находиться под завалами после взрыва на третьем этаже здания. Частично обрушились второй и третий этажи и чердачное перекрытие. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

На месте работают экстренные службы.