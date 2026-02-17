Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    При взрыве в здании военной полиции в РФ погибли три человека

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 21:42
    При взрыве в здании военной полиции в РФ погибли три человека

    В результате взрыва в здании военной полиции в городе Сертолово Ленинградской области РФ погибли три человека.

    Как передает Report, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    "В результате разбора завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших", - написал он.

    Губернатор отметил, что на месте инцидента работает спецтехника, следственные действия продолжаются.

    Отметим, что взрыв произошел днем 17 февраля на третьем этаже здания военной полиции на территории военной части. От взрывной волны частично обрушились второй и третий этажи строения, а также чердачное перекрытие. Под завалами могут находиться еще до четырех человек.

