ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) с момента создания до конца 2025 года получил в общей сложности $217,3 млрд доходов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, $198,4 млрд из этой суммы поступили от нефтегазовых соглашений, а $18,9 млрд - от инвестиционной деятельности.

Средняя доходность инвестиций фонда за этот период составила 2,8%, а в 2025 году - 6,2%.

На 2025 год пришлось $10,1 млрд доходов ГНФАР. Из них $6 млрд поступили от нефтегазовых соглашений, а $4,1 млрд - от инвестиционной деятельности.

За весь период расходы ГНФАР составили $153,5 млрд. Из этой суммы $141,1 млрд были перечислены в государственный бюджет, $11,9 млрд направлены на финансирование проектов, а $0,5 млрд составили операционные расходы.

В 2025 году расходы ГНФАР достигли $8,6 млрд. В том числе фонд перечислил в государственный бюджет $8,5 млрд, направил на проекты $62,1 млн, а на операционные расходы - $23,9 млн.