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    ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходов

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 17:17
    ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходов

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) с момента создания до конца 2025 года получил в общей сложности $217,3 млрд доходов.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, $198,4 млрд из этой суммы поступили от нефтегазовых соглашений, а $18,9 млрд - от инвестиционной деятельности.

    Средняя доходность инвестиций фонда за этот период составила 2,8%, а в 2025 году - 6,2%.

    На 2025 год пришлось $10,1 млрд доходов ГНФАР. Из них $6 млрд поступили от нефтегазовых соглашений, а $4,1 млрд - от инвестиционной деятельности.

    За весь период расходы ГНФАР составили $153,5 млрд. Из этой суммы $141,1 млрд были перечислены в государственный бюджет, $11,9 млрд направлены на финансирование проектов, а $0,5 млрд составили операционные расходы.

    В 2025 году расходы ГНФАР достигли $8,6 млрд. В том числе фонд перечислил в государственный бюджет $8,5 млрд, направил на проекты $62,1 млн, а на операционные расходы - $23,9 млн.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Доходы от нефти
    ARDNF ümumilikdə 217 milyard dollardan çox gəlir əldə edib
    Since its inception, SOFAZ received over $217B in revenue
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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