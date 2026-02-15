İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 finalın ikinci partiyaları oynanılıb

    Fərdi
    • 15 fevral, 2026
    • 21:47
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 finalın ikinci partiyaları oynanılıb

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin ikinci partiyaları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın reytinq favoriti Şəhriyar Məmmədyarov cavab görüşündə Əhməd Əhmədzadəylə heç-heçə oynayıb.

    İki partiyanın yekun nəticəsinə əsasən 1,5-0,5 hesabıyla qalib gələn Ş.Məmmədyarov yarımfinala vəsiqə qazanıb.

    Qadınların yarışında Ülviyyə Fətəliyeva hər iki partiyada qalib gəldiyi Səbinə İbrahimovanı turnirdən kənarlaşdırıb. 2-0 hesablı qələbə sayəsində Ülviyyə Fətəliyeva yarımfinalda mübarizə aparmaq imkanı əldə edib. Azərbaycan çempionatının ötən ilki qalibi Günay Məmmədzadə hər iki partiyada Ayan Allahverdiyevaya məğlub olaraq yarışı tərk edib.

    Read Səmədov-Rauf Məmmədov, Eltac Səfərli-Məhəmməd Muradlı, Nicat Abasov-Aydın Süleymanlı görüşlərində qalib müəyyənləşməyib. Nərmin Abdinova-Türkan Məmmədyarova və Gülnar Məmmədova-Xanım Balacayeva duellərində də bərabər hesab qeydə alınıb. Bu cütlüklərdə növbəti mərhələyə vəsiqənin taleyi sabah keçiriləcək tay-brekdə məlum olacaq.

    Beləliklə hazırda 3 şahmatçı – Şəhriyar Məmmədyarov, Ülviyyə Fətəliyeva və Ayan Allahverdiyeva adını ölkə çempionatının yarımfinalına yazdırıb.

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı Şəhriyar Məmmədyarov

    Son xəbərlər

    21:47
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 finalın ikinci partiyaları oynanılıb

    Fərdi
    21:38
    Foto

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Seneqalın hökumət üzvləri və mətbuat nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:19
    Video

    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    21:10

    Saşa İliç: "Araz-Naxçıvan"la oyunda bəxtsizliklə üzləşdik"

    Futbol
    20:52
    Video

    Vuçiçin adından verilən şam yeməyində hərbi orkestr Azərbaycan mahnısı "Ay Laçın"ı ifa edib

    Xarici siyasət
    20:43

    Vuçiç: Yaxın zamanlarda Belqrad və Bakı arasında birbaşa uçuşları açacağıq

    Xarici siyasət
    20:39

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sumqayıt" kimi komandalarla matçda qələbə qazanmaq çox önəmlidir"

    Futbol
    20:35

    Vuçiç: Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası ikitərəfli münasibətlərimizdə dönüş nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    20:27

    İlham Əliyev: Balkanlarda, Cənubi Qafqazda və daha geniş regionda vəziyyət çox sürətlə inkişaf edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti