İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 18:08
    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç mətbuata bəyanatla çıxış ediblər.

    Bu barədə "Report"un Balkan bürosu xəbər verir.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç mətbuata bəyanatla çıxış edirlər.

    Bu barədə "Report"un Balkan bürosu xəbər verir.

    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    İlham Əliyev Serbiya Aleksandar Vuçiç mətbuat
    Video
    Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev and President of Serbia Aleksandar Vučić made press statements

    Son xəbərlər

    18:43

    Azərbaycan-Serbiya sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    18:35
    Video

    ABŞ sanksiyalar altında olan "Veronica III" tankerini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    18:18

    İlham Əliyev: Azərbaycan Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazırdır

    Xarici siyasət
    18:14

    Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    18:12

    Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilir

    Xarici siyasət
    18:08
    Video

    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:06

    İlham Əliyev: Serbiyaya təbii qaz ixracının həcmi artırılacaq

    Xarici siyasət
    18:04

    Azərbaycan Prezidenti: Aleksandar Vuçiç dövlətçilik maraqlarını hər şeydən üstün tutur

    Xarici siyasət
    18:00

    Vuçiç: Serbiya və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti