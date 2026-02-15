Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Завтра погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    • 15 февраля, 2026
    • 16:09
    Завтра погода на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеочувствительных людей.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что 16 февраля на Абшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
