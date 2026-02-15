Завтра погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

Завтра погода на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеочувствительных людей.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что 16 февраля на Абшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.