    WUF13: Принципы доступности рассматриваются как один из главных приоритетов

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 15:50
    На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится на Бакинском Олимпийском стадионе, принципы доступности будут взяты в качестве одного из основных приоритетов в процессе планирования пространства.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице мероприятия в соцсети Х.

    Отмечается, что для комфортного и безопасного передвижения участников планируется установить четкие указательные знаки, пандусы, лифты, доступные санитарные узлы, тактильные дорожки, а также организовать службу поддержки на месте.

    "Для обеспечения инклюзивности во всех зонах мероприятия в процесс планирования и реализации услуг доступности будут также активно привлекаться лица с инвалидностью, представляющие различные социальные группы", - говорится в сообщении.

    WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb
    WUF13: Accessibility considered as one of main priorities
    Лента новостей