    WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 15:34
    Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasında (WUF13) məkanın planlaşdırılması prosesi zamanı əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X" sosial media hesabında məlumat paylaşılıb.

    Bildirilib ki, iştirakçıların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün aydın istiqamətləndirici nişanlar, panduslar, liftlər, müyəssər sanitar qovşaqlar, taktil yollar, eləcə də yerində dəstək xidmətlərinin təmin edilməsi planlaşdırılır:

    "Tədbirin bütün sahələrində inklüzivliyi təmin etmək üçün əlçatanlıq xidmətlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi prosesinə müxtəlif sosial qrupları təmsil edən əlilliyi olan şəxslər də fəal şəkildə cəlb olunacaqlar".

    WUF13 Bakı Olimpiya Stadionu inklüzivlik
    WUF13: Принципы доступности рассматриваются как один из главных приоритетов
    WUF13: Accessibility considered as one of main priorities

