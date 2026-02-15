Мировые производители потеряли $65 млрд из-за отказа выпускать электроавто

Мировая автомобильная промышленность потеряла не менее $65 млрд за 2025 год после отказа от планов по выпуску электромобилей из-за изменения подхода к климатической политике в США при президенте Дональде Трампе.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

Так, транснациональной корпорации по производству автомобилей Stellantis N.V. пришлось потратить $26 млрд из-за снятия с производства некоторых моделей электромобилей и возрождения производства 5,7-литрового двигателя Hemi V8 в США. Данное решение привело к распродаже акций, в результате чего рыночная стоимость компании снизилась примерно на $6 млрд, говорится в материале.

В статье отмечается, что отмена налоговых льгот на электромобили в США и стремление Трампа ослабить правила, направленные на сокращение выбросов от транспортных средств, привели к тому, что, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы на долю электромобилей будет приходиться всего 5% американского рынка.