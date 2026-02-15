Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Мировые производители потеряли $65 млрд из-за отказа выпускать электроавто

    Промышленность
    • 15 февраля, 2026
    • 16:12
    Мировые производители потеряли $65 млрд из-за отказа выпускать электроавто

    Мировая автомобильная промышленность потеряла не менее $65 млрд за 2025 год после отказа от планов по выпуску электромобилей из-за изменения подхода к климатической политике в США при президенте Дональде Трампе.

    Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

    Так, транснациональной корпорации по производству автомобилей Stellantis N.V. пришлось потратить $26 млрд из-за снятия с производства некоторых моделей электромобилей и возрождения производства 5,7-литрового двигателя Hemi V8 в США. Данное решение привело к распродаже акций, в результате чего рыночная стоимость компании снизилась примерно на $6 млрд, говорится в материале.

    В статье отмечается, что отмена налоговых льгот на электромобили в США и стремление Трампа ослабить правила, направленные на сокращение выбросов от транспортных средств, привели к тому, что, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы на долю электромобилей будет приходиться всего 5% американского рынка.

    автомобили электрокар
    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:01
    Видео

    Haber Global рассказал о встречах президента Азербайджана с Каллас и Зеленским

    Внешняя политика
    16:50
    Видео

    Военные США захватили находящийся под санкциями танкер Veronica III

    Другие страны
    16:49

    В Белграде началось заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Внешняя политика
    16:44

    Бакинский "Нефтчи" одержал третью подряд победу в Премьер-лиге

    Футбол
    16:43
    Видео

    Haber Global подготовил видеорепортаж об участии Ильхама Алиева в панельных дискуссиях в Мюнхене

    В регионе
    16:41

    В результате израильских авиаударов в Газе погибли девять человек

    Другие страны
    16:35
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    16:32
    Фото

    В Белграде состоялась встреча между президентами Азербайджана и Сербии в формате один на один

    Внешняя политика
    16:25

    Президент Польши заявил о стремлении страны получить ядерное оружие

    Другие страны
    Лента новостей