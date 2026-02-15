İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib

    Sənaye
    • 15 fevral, 2026
    • 17:05
    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib

    ABŞ-də prezident Donald Trampın dövründə iqlim siyasətinə yanaşmanın dəyişməsi səbəbindən elektromobil istehsalı planlarından imtina edilməsi nəticəsində dünya avtomobil sənayesi 2025-ci ildə azı 65 milyard dollar itirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" qəzeti yazıb.

    Belə ki, transmilli avtomobil istehsalı korporasiyası "Stellantis N.V." bəzi elektromobil modellərinin istehsaldan çıxarılması və ABŞ-də 5,7 litrlik "Hemi V8" mühərrikinin istehsalının bərpa edilməsi səbəbindən 26 milyard dollar xərcləməli olub. Materialda qeyd olunub ki, bu qərar səhmlərin kütləvi satışına səbəb olub və nəticədə şirkətin bazar dəyəri təxminən 6 milyard dollar azalıb.

    Məqalədə vurğulanıb ki, ABŞ-də elektromobillər üçün vergi güzəştlərinin ləğvi və Trampın nəqliyyat vasitələrindən emissiyaların azaldılmasına yönəlmiş qaydaları yumşaltmaq cəhdi analitiklərin proqnozlarına yol açıb: yaxın illərdə elektromobillərin payı Amerika bazarının cəmi 5 %-ni təşkil edəcək.

    Donald Tramp avtomobil sənayesi azalma
    Мировые производители потеряли $65 млрд из-за отказа выпускать электроавто

    Son xəbərlər

    17:20

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirir

    Xarici siyasət
    17:13

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"

    Futbol
    17:08

    Polşa Prezidenti ölkənin nüvə silahı əldə etmək istəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:05

    Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlib

    Sənaye
    16:57

    Mozambikdə "Gezani" siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    16:46

    Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası başlayıb

    Xarici siyasət
    16:42
    Video

    "Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    16:39

    Sumqayıtda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    16:35

    KİV: Londonun şimalında qızılca xəstəliyi yayılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti