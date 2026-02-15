Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана посетил в Белграде памятник общенациональному лидеру

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 16:08
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, находящиеся с официальным визитом в Сербии, посетили памятники общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.

    Как сообщает балканское бюро Report, глава государства возложил венки к памятникам.

    Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
