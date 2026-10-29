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    Кошта начинает поиск преемника Лагард на посту главы ЕЦБ

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 14:30
    Кошта начинает поиск преемника Лагард на посту главы ЕЦБ

    Президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о начале процедуры выбора нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я был проинформирован Кристин Лагард, президентом ЕЦБ, о ее намерении покинуть свой пост 7 февраля 2027 года. Я с уважением принимаю ее решение", - написал Кошта.

    По его словам, процедура назначения преемника начинается 29 октября и будет проведена без промедления.

    Глава Совета ЕС намерен добиться своевременного решения Европейского совета по данному вопросу.

    Он поблагодарил Лагард за работу во главе ЕЦБ с ноября 2019 года, отметив, что она руководила регулятором в условиях пандемии COVID-19, войны в Европе, энергетических кризисов и инфляционных потрясений.

    "Европа получила большую пользу от ее руководства и ее неизменной приверженности европейскому проекту в нестабильные времена", - заявил Кошта.

    Лагард возглавила ЕЦБ 1 ноября 2019 года. Ее первоначальный восьмилетний мандат истекает 31 октября 2027 года и не подлежит продлению.

    Досрочный уход главы ЕЦБ происходит на фоне подготовки Франции к президентским выборам в апреле 2027 года. Более ранняя смена руководителя регулятора позволит назначить преемника до голосования, исход которого может изменить политический баланс в одной из крупнейших экономик еврозоны.

    Ранее СМИ связывали возможную досрочную отставку Лагард с желанием президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на выбор нового главы ЕЦБ до завершения своего президентского срока.

    Официального объяснения, почему датой ухода выбрано именно 7 февраля, Кошта в своем сообщении не привел.

    Антониу Кошта Европейский союз (ЕС) Европейский центральный банк (ЕЦБ)
    Koşta Avropa Mərkəzi Bankı üçün yeni rəhbərin axtarışına başlayır
    Costa to initiate appointment of Lagarde's successor for ECB chief
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