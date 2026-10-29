Кошта начинает поиск преемника Лагард на посту главы ЕЦБ

Президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о начале процедуры выбора нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я был проинформирован Кристин Лагард, президентом ЕЦБ, о ее намерении покинуть свой пост 7 февраля 2027 года. Я с уважением принимаю ее решение", - написал Кошта.

По его словам, процедура назначения преемника начинается 29 октября и будет проведена без промедления.

Глава Совета ЕС намерен добиться своевременного решения Европейского совета по данному вопросу.

Он поблагодарил Лагард за работу во главе ЕЦБ с ноября 2019 года, отметив, что она руководила регулятором в условиях пандемии COVID-19, войны в Европе, энергетических кризисов и инфляционных потрясений.

"Европа получила большую пользу от ее руководства и ее неизменной приверженности европейскому проекту в нестабильные времена", - заявил Кошта.

Лагард возглавила ЕЦБ 1 ноября 2019 года. Ее первоначальный восьмилетний мандат истекает 31 октября 2027 года и не подлежит продлению.

Досрочный уход главы ЕЦБ происходит на фоне подготовки Франции к президентским выборам в апреле 2027 года. Более ранняя смена руководителя регулятора позволит назначить преемника до голосования, исход которого может изменить политический баланс в одной из крупнейших экономик еврозоны.

Ранее СМИ связывали возможную досрочную отставку Лагард с желанием президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на выбор нового главы ЕЦБ до завершения своего президентского срока.

Официального объяснения, почему датой ухода выбрано именно 7 февраля, Кошта в своем сообщении не привел.