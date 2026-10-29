Koşta Avropa Mərkəzi Bankı üçün yeni rəhbərin axtarışına başlayır
- 29 oktyabr, 2026
- 14:53
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Avropa Mərkəzi Bankının (AMB) yeni rəhbərinin seçilməsi prosedurunun başladığını elan edib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"AMB-nin prezidenti Kristin Laqard 2027-ci il fevralın 7-də vəzifəsini tərk etmək niyyəti barədə mənə məlumat verib. Onun qərarını hörmətlə qəbul edirəm", - Koşta yazıb.
Onun sözlərinə görə, bankın yeni prezidentinin təyin edilməsi proseduru oktyabrın 29-da başlayır və dərhal həyata keçiriləcək.
Aİ Şurasının rəhbəri bu məsələ ilə bağlı Avropa İttifaqı Şurasının vaxtında qərar qəbul etməsinə nail olmaq niyyətindədir.
O, 2019-cu ilin noyabrından Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri kimi fəaliyyətinə görə Laqarda təşəkkür edib. Koşta qeyd edib ki, o, COVID-19 pandemiyası, Avropadakı müharibə, enerji böhranları və inflyasiya sarsıntıları şəraitində tənzimləyiciyə rəhbərlik edib.
"Avropa onun rəhbərliyindən və qeyri-sabit dövrlərdə Avropa layihəsinə dəyişməz sadiqliyindən böyük fayda əldə edib", - Koşta bildirib.
Laqard 2019-cu il noyabrın 1-dən Avropa Mərkəzi Bankına rəhbərlik edib. Onun 8 illik mandatı 31 oktyabr 2027-ci ildə başa çatır və uzadıla bilməz.
Onun vəzifəsindən vaxtından əvvəl gedişi Fransanın 2027-ci ilin aprelində keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlığı fonunda baş verir. Tənzimləyicinin rəhbərinin daha erkən dəyişdirilməsi səsvermədən əvvəl xələfin təyin edilməsinə imkan verəcək. Səsvermənin nəticəsi avrozonanın ən böyük iqtisadiyyatlarından birində siyasi balansı dəyişə bilər.
Əvvəllər KİV-lər Laqardın vaxtından əvvəl istefasının mümkünlüyünü Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun öz prezidentlik müddəti başa çatmazdan əvvəl bankın yeni rəhbərinin seçilməsinə təsir göstərmək istəyi ilə əlaqələndirirdilər.
Koşta istefa üçün məhz 7 fevral tarixinin seçilməsinin səbəbini izah etməyib.