В Испании машинисты поездов проводят забастовку

В Испании профсоюз машинистов поездов Semaf начал забастовку спустя день после трагической аварии в Урде (Толедо), требуя от компании-оператора Renfe улучшения ситуации в области безопасности и выполнения взятых на себя обязательств.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

В забастовке примут участие как минимум 6 тыс. человек.

Машинисты поездов компании Renfe также требуют, чтобы не было сокращений или изменений в протоколе оказания помощи специалистам, пострадавшим в результате столкновения поездов.

Со своей стороны, компания Renfe утверждает, что требования, выдвинутые Semaf выходят за рамки ее компетенции, и поэтому считает, что забастовка не является выходом из ситуации.