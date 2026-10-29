В Испании машинисты поездов проводят забастовку
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 14:21
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В Испании профсоюз машинистов поездов Semaf начал забастовку спустя день после трагической аварии в Урде (Толедо), требуя от компании-оператора Renfe улучшения ситуации в области безопасности и выполнения взятых на себя обязательств.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
В забастовке примут участие как минимум 6 тыс. человек.
Машинисты поездов компании Renfe также требуют, чтобы не было сокращений или изменений в протоколе оказания помощи специалистам, пострадавшим в результате столкновения поездов.
Со своей стороны, компания Renfe утверждает, что требования, выдвинутые Semaf выходят за рамки ее компетенции, и поэтому считает, что забастовка не является выходом из ситуации.
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