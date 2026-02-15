İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 16:05
    Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib

    Serbiya Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 15-də Belqraddakı Taşmaydan parkında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və görkəmli serb yazıçısı Milorad Paviçin abidələrini ziyarət ediblər.

    Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, dövlət başçısı abidələrin önünə əklil qoydu.

    Serbiya İlham Əliyev abidə ziyarət
    Президент Азербайджана посетил в Белграде памятник общенациональному лидеру

    Son xəbərlər

    16:05

    Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    15:58

    İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    15:57

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    15:44

    Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub

    Fərdi
    15:40
    Video

    Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    15:34

    WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb

    Xarici siyasət
    15:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21

    Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edib

    Elm və təhsil
    15:16

    Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti