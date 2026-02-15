Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 16:05
Serbiya Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 15-də Belqraddakı Taşmaydan parkında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və görkəmli serb yazıçısı Milorad Paviçin abidələrini ziyarət ediblər.
Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, dövlət başçısı abidələrin önünə əklil qoydu.
Son xəbərlər
16:05
Azərbaycan Prezidenti Belqradda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edibXarici siyasət
15:58
İlham Əliyevlə Aleksandar Vuçiç arasında təkbətək görüş başlayıbXarici siyasət
15:57
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqSağlamlıq
15:44
Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutubFərdi
15:40
Video
Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
15:34
WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıbXarici siyasət
15:23
Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:21
Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edibElm və təhsil
15:16