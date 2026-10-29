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    Лекорню: Власти Франции выделят 1 млрд евро на сферу образования после протестов

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 14:25
    Лекорню: Власти Франции выделят 1 млрд евро на сферу образования после протестов

    Правительство Франции определило меры в сфере образования в ответ на массовые протесты молодежи против плохих условий обучения по всей стране.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил в соцсети X.

    По его словам, правительство выделяет 1 млрд евро на ремонт университетских зданий и 4 млрд евро кредитов с льготными процентными ставками регионам для ремонта школьных учреждений. А также обязуется корректировать стипендии с учетом инфляции, начиная с 2027 года.

    Кроме того, власти обещают 15 тыс. дополнительных мест в системе высшего образования в 2027 и 2028 годах, а также 500 дополнительных должностей преподавателей и 500 должностей психологов, медсестер и социальных работников. А еще – ограничить количество детей в классах и ввести гарантированный часовой обеденный перерыв.

    Лекорню отметил, что правительство рассмотрело обращения от 3 тыс. лицеев, чтобы разработать изменения в системе образования.

    Себастьян Лекорню Финансовая помощь Акции протеста во Франции
    Lekornyu: Fransa hökuməti etirazlardan sonra təhsil sahəsinə 1 milyard avro ayıracaq
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