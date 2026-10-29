Лекорню: Власти Франции выделят 1 млрд евро на сферу образования после протестов

Правительство Франции определило меры в сфере образования в ответ на массовые протесты молодежи против плохих условий обучения по всей стране.

Как передает Report, об этом премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил в соцсети X.

По его словам, правительство выделяет 1 млрд евро на ремонт университетских зданий и 4 млрд евро кредитов с льготными процентными ставками регионам для ремонта школьных учреждений. А также обязуется корректировать стипендии с учетом инфляции, начиная с 2027 года.

Кроме того, власти обещают 15 тыс. дополнительных мест в системе высшего образования в 2027 и 2028 годах, а также 500 дополнительных должностей преподавателей и 500 должностей психологов, медсестер и социальных работников. А еще – ограничить количество детей в классах и ввести гарантированный часовой обеденный перерыв.

Лекорню отметил, что правительство рассмотрело обращения от 3 тыс. лицеев, чтобы разработать изменения в системе образования.