Кристин Лагард назвала дату ухода с поста главы ЕЦБ

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинет свой пост 7 февраля 2027 года, досрочно завершив полномочия.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении ЕЦБ.

"Сегодня президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила Совету управляющих и председателю Европейского совета Антониу Коште о том, что она покинет свой пост 7 февраля 2027 года", - отмечается в заявлении.

Срок полномочий Лагард должен был истечь в конце октября 2027 года. Слухи о ее досрочном уходе циркулировали уже несколько месяцев.

В ЕЦБ не уточнили, чем Лагард планирует заниматься после ухода с должности.

Лагард стала четвертым главой ЕЦБ (и вторым представителем Франции на этом посту), сменив Марио Драги в 2019 году.

В качестве возможных преемников рассматриваются Пабло Эрнандес де Кос (Испания) и Клаас Кнот (Нидерланды). Преемника главы ЕЦБ назначит Европейский совет в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 283 Договора о функционировании ЕС.