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    Кристин Лагард назвала дату ухода с поста главы ЕЦБ

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 14:23
    Кристин Лагард назвала дату ухода с поста главы ЕЦБ

    Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинет свой пост 7 февраля 2027 года, досрочно завершив полномочия.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении ЕЦБ.

    "Сегодня президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила Совету управляющих и председателю Европейского совета Антониу Коште о том, что она покинет свой пост 7 февраля 2027 года", - отмечается в заявлении.

    Срок полномочий Лагард должен был истечь в конце октября 2027 года. Слухи о ее досрочном уходе циркулировали уже несколько месяцев.

    В ЕЦБ не уточнили, чем Лагард планирует заниматься после ухода с должности.

    Лагард стала четвертым главой ЕЦБ (и вторым представителем Франции на этом посту), сменив Марио Драги в 2019 году.

    В качестве возможных преемников рассматриваются Пабло Эрнандес де Кос (Испания) и Клаас Кнот (Нидерланды). Преемника главы ЕЦБ назначит Европейский совет в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 283 Договора о функционировании ЕС.

    Кристин Лагард Европейский центральный банк (ЕЦБ) Антониу Кошта
    Kristin Laqard Avropa Mərkəzi Bankının rəhbəri vəzifəsindən gedəcəyi tarixi açıqlayıb
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