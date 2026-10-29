Умерла звезда Голливуда 1960-х Эльке Зоммер

Немецкая актриса Эльке Зоммер, игравшая в ряде голливудских кинокартин в 1960-х годах, умерла на 86-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы.

Зоммер умерла от сердечной недостаточности в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) спустя три месяца после смерти мужа. Актрису похоронят в семейном склепе в Баварии.

Зоммер родилась в 1940 году в Берлине. Свою первую роль в Голливуде она сыграла в 1963 году в картине "Премия" (The Prize) с Полом Ньюманом. За этот фильм в 1964 году актриса получила премию "Золотой глобус" как лучшая дебютантка.

Всего в фильмографии Зоммер значатся 100 фильмов и телесериалов, в том числе "Выстрел в темноте" (A Shot in the Dark, 1964), "Среди коршунов" (Unter Geiern, 1964), "Десять негритят" (Ein Unbekannter rechnet ab, 1974) и мини-сериал "Петр Великий" (Peter the Great, 1985).