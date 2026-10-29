Азербайджанские киноленты включены в программу фестиваля "Коркут Ата" в Стамбуле

Азербайджан представит три фильма в конкурсной программе VI Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата", который пройдет в Стамбуле с 3 по 7 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство кино, азербайджанские картины заявлены во всех трех категориях конкурса.

В номинации полнометражного художественного кино будет показан фильм "Тагиев: Школа", в категории документального кино - "Азыхская пещера", а в короткометражном конкурсе - лента "Torpağı sanı yaşayasan".

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся показы еще двух азербайджанских картин - фильма "В одном южном городе" как образца классического национального кинематографа и ленты "100 лет Бакинскому тюркологическому съезду" в качестве примера современного документального кино.

В ходе визита азербайджанская делегация также проведет встречи и переговоры, направленные на развитие сотрудничества и укрепление связей в сфере кинематографа со странами тюркского мира.

Фестиваль "Коркут Ата" был учрежден в 2021 году Министерством культуры и туризма Турции для популяризации общего культурного наследия тюркских народов. За годы своего существования он проходил в разных городах стран тюркского мира, включая Баку.