Сегодня ГЭЦ проведет экзамен для 258 человек, обучающихся в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет в городах Баку и Нахчыван экзамен по иностранным языкам на соискание степени доктора философии для лиц, обучающихся или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Как сообщили Report в ГЭЦ, к участию в экзамене планируется допустить 258 человек.

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45, за 15 минут до начала экзамена. Лица, прибывшие после этого времени, в здание экзамена допущены не будут.

Соискатели должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, а также "Пропуск на экзамен". Необходимо прибыть в экзаменационное здание в указанное в пропуске время.

Первые 1 час 30 минут экзамена отводятся на выполнение тестовых заданий, последующие 1 час 30 минут - на выполнение письменных заданий (эссе и письменное описание визуальной информации).

Отмечается, что экзамены будут проводиться в электронном формате с использованием компьютеров. Экзамен на соискание степени доктора философии по азербайджанскому языку будет проводиться в традиционной форме - на бумажных носителях.

Задания по письменному и разговорному блокам оцениваются по 10-балльной шкале. Таким образом, максимальный возможный балл составляет 50.

Соискатели считаются выполнившими требования экзамена, если они набрали не менее 20% баллов по каждому блоку и не менее 30 баллов в целом по экзамену по иностранному языку; для иностранных граждан - не менее 25 баллов по экзамену на степень доктора философии по азербайджанскому языку.

Экзамен по азербайджанскому языку на степень доктора философии и разговорный блок для иностранных граждан и лиц без гражданства состоятся 16 февраля.