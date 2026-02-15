Главы МИД Китая и Канады обозначили перезагрузку двусторонних отношений

Министр иностранных дел Китая (КНР) Ван И провел встречу со своей канадской коллегой Анитой Ананд на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report, об этом сегодня сообщило государственное информационное агентство КНР "Синьхуа".

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства КНР охарактеризовал недавний визит премьер-министра Канады Марка Карни в КНР как "плодотворный".

В свою очередь, глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что визит стал "большим успехом" и открыл новую эпоху в отношениях между Канадой и КНР.