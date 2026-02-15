Главы МИД Китая и Канады обозначили перезагрузку двусторонних отношений
Другие страны
- 15 февраля, 2026
- 07:46
Министр иностранных дел Китая (КНР) Ван И провел встречу со своей канадской коллегой Анитой Ананд на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Report, об этом сегодня сообщило государственное информационное агентство КНР "Синьхуа".
В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства КНР охарактеризовал недавний визит премьер-министра Канады Марка Карни в КНР как "плодотворный".
В свою очередь, глава МИД Канады Анита Ананд заявила, что визит стал "большим успехом" и открыл новую эпоху в отношениях между Канадой и КНР.
