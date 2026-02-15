Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayır
Digər ölkələr
- 15 fevral, 2026
- 08:52
Çin Xalq Respublikasının xarici işlər naziri Van İ Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində kanadalı həmkarı Anita Anand ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin dövlət xəbər agentliyi "Sinxua" məlumat yayıb.
Söhbət zamanı Van İ Kanada Baş naziri Mark Karninin Çinə son səfərini səmərəli adlandırıb.
Öz növbəsində, Kanadanın xarici işlər naziri Anita Anand səfərin "böyük uğur" olduğunu və ölkələr arasında münasibətlərdə yeni bir dövrün açıldığını bildirib.
Son xəbərlər
09:45
Yaponiyada gənc oğlan üç nəfəri bıçaqlayıb, onlardan biri ölübDigər ölkələr
09:44
Azərbaycan çempionatı: 1/4 final mərhələsi başlayıb, Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıbFərdi
09:30
Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıbFərdi
09:11
Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edirRegion
09:00
Premyer Liqa: "Neftçi" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcəkFutbol
08:52
Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayırDigər ölkələr
08:33
Rusiya səfiri Putinin Qazaxıstana səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlayıbDigər ölkələr
08:19
Hava limanı istiqamətində hərəkətə qoyulan məhdudiyyət götürülüb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
08:15