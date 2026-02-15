İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayır

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 08:52
    Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayır

    Çin Xalq Respublikasının xarici işlər naziri Van İ Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində kanadalı həmkarı Anita Anand ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin dövlət xəbər agentliyi "Sinxua" məlumat yayıb.

    Söhbət zamanı Van İ Kanada Baş naziri Mark Karninin Çinə son səfərini səmərəli adlandırıb.

    Öz növbəsində, Kanadanın xarici işlər naziri Anita Anand səfərin "böyük uğur" olduğunu və ölkələr arasında münasibətlərdə yeni bir dövrün açıldığını bildirib.

    Çin Kanada
    Главы МИД Китая и Канады обозначили перезагрузку двусторонних отношений

    Son xəbərlər

    09:45

    Yaponiyada gənc oğlan üç nəfəri bıçaqlayıb, onlardan biri ölüb

    Digər ölkələr
    09:44

    Azərbaycan çempionatı: 1/4 final mərhələsi başlayıb, Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    09:11

    Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edir

    Region
    09:00

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:52

    Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayır

    Digər ölkələr
    08:33

    Rusiya səfiri Putinin Qazaxıstana səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:19

    Hava limanı istiqamətində hərəkətə qoyulan məhdudiyyət götürülüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    08:15

    Reuters: Avstraliya nüvə sualtı qayıqlarının istehsalına investisiya qoyur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti