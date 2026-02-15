İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Sumqayıtda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 15 fevral, 2026
    • 16:39
    Sumqayıt şəhərində 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə 52-ci məhəllənin Duzlaq küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, 1993-cü il təvəllüdlü Amil Qarayev hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Сумгайыте 33-летний мужчина умер от удушья угарным газом

