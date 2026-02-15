İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vuçiç İlham Əliyevi təcrübəli dövlət xadimi və milli lider kimi qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 22:39
    Vuçiç İlham Əliyevi təcrübəli dövlət xadimi və milli lider kimi qiymətləndirib

    İki dost ölkə - Serbiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlıqlarını inkişaf etdirmək əzmindədirlər və ikitərəfli münasibətlərdə onları parlaq gələcək gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç "X" sosial şəbəkindəki hesabında yazıb.

    O, bilik və təcrübəsini həmişə bölüşdüyünə görə təcrübəli dövlət xadimi və milli lider, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

    Вучич оценил Ильхама Алиева как опытного государственного деятеля и национального лидера
    Video
    Vučić calls Ilham Aliyev an experienced statesman and national leader

