Vuçiç İlham Əliyevi təcrübəli dövlət xadimi və milli lider kimi qiymətləndirib
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 22:39
İki dost ölkə - Serbiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlıqlarını inkişaf etdirmək əzmindədirlər və ikitərəfli münasibətlərdə onları parlaq gələcək gözləyir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç "X" sosial şəbəkindəki hesabında yazıb.
O, bilik və təcrübəsini həmişə bölüşdüyünə görə təcrübəli dövlət xadimi və milli lider, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.
Две пријатељске земље, Србија и Азербејџан, одлучне су да развијају стратешко партнерство, чека нас светла будућност у односима наших земаља. Хвала искусном државнику и правом народном лидеру председнику Алијеву @presidentaz што је увек своје знање делио са мном. pic.twitter.com/yrmyoeHqzg— Александар Вучић (@avucic) February 15, 2026
