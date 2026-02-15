Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вучич оценил Ильхама Алиева как опытного государственного деятеля и национального лидера

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 22:34
    Вучич оценил Ильхама Алиева как опытного государственного деятеля и национального лидера

    Две дружественные страны, Сербия и Азербайджан, полны решимости развивать стратегическое партнерство, и их ждет светлое будущее в двусторонних отношениях.

    Как передает Report, об этом президент Республики Сербия Александар Вучич написал в соцсети Х.

    Он выразил благодарность опытному государственному деятелю и национальному лидеру, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, за то, что тот всегда делился с ним своими знаниями и опытом.

