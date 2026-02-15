Prezident İlham Əliyev Aleksandar Vuçiçlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 22:45
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "X"dəki hesabında Belqradda Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiçlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Yaşasın Serbiya-Azərbaycan dostluğu! pic.twitter.com/nRbOomZbKs— İlham Əliyev (@azpresident) February 15, 2026
