    Əraqçi Omanın XİN rəhbəri ilə görüşdə İranın mövqeyini açıqlayıb

    Əraqçi Omanın XİN rəhbəri ilə görüşdə İranın mövqeyini açıqlayıb

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Cenevrədə omanlı həmkarı Badr əl-Busaidi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.

    Görüş zamanı İranın nüvə məsələləri və sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı mövqeyi açıqlanıb. Əraqçi diplomatik prosesin irəliləməsinə kömək etdiyi üçün omanlı həmkarına təşəkkür edib.

    Badr əl-Busaidi İranın regional sülh və sabitliyin qorunmasında rolunu qabardıb. O, İranın diplomatik yolda davamlılığını alqışlayıb və danışıqların hazırkı mərhələsinin uğurla başa çatacağına inandığını bildirib.

